Senado aprueba el proyecto de 'ley de pasantías' en último debate

A dos días de que terminen las sesiones ordinarias, la plenaria continúa en la carrera por aprobar distintas iniciativas. Esa corporación aprobó un proyecto que pretende que las prácticas, el año rural y participación en grupos de investigación, se tengan en cuenta como experiencia laboral.

"Se aprueba la ley de pasantías que establece que las prácticas, las pasantías, las monitorias de los jóvenes universitarios, les valdrán más adelante como experiencia profesional. No puede seguir pasando que a los jóvenes colombianos, cuyo desempleo ronda el 24%, les digan que nos les dan trabajo porque no tienen experiencia y no puedan acumular esa experiencia ante la imposibilidad de conseguir su primer empleo", explicó el representante José Daniel López.

Según el congresista, esta iniciativa podría ayudar a combatir el desempleo que ha dejado la pandemia del coronavirus.

La iniciativa pasa ahora a conciliación, debido a que hay diferencia entre lo aprobado en Cámara y Senado, luego pasaría a sanción presidencial.