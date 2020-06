Roy Barreras denunció asesinato de 4 niños en el Cauca

Durante una sesión de la Comisión de Paz el senador del partido de la U, Roy Barreras, denunció que entre los días 7 y 9 de marzo del presente año, en zona rural del municipio de Argelia, Cauca, fueron encontrados 4 niños asesinados y que el hecho no habría sido reportado.

"El gobierno nacional y el Ministerio de Defensa no ha brindado ninguna información sobre esta tragedia. No se conoce o el gobierno no la conoce o como ocurrió en el trágico episodio de los bombardeos del Caquetá, el gobierno no le ha informado a los colombianos", indicó el senado Barreras.

El congresista planteó varias inquietudes sobre esos hechos que se habría presentado en zona rural de Argelia.

"Qué pasó, cómo murieron esos niños, quién les puso los camuflados, se los pusieron antes o después de su muerte, eran militantes o milicianos de cuál de las fuerzas ilegales, lo eran o no lo eran, cómo se llaman (...) por qué el país no sabe que cuatro niños murieron en combate", preguntó el congresista.

El senador aseguró que de acuerdo a información de la comunidad, probablemente los niños habrían muerto en combates con grupos ilegales.