"Yo de James mando a Zidane a comer mi...": ‘Tino’ Asprilla

Faustino Asprilla defendió a James Rodríguez de sus críticos por el difícil momento que está viviendo en en el Real Madrid, donde en esta temporada tan solo ha disputado siete partidos por la Liga española.

El ‘Tino’, quien ha sido uno de los críticos por la suplencia de James en el Real Madrid, aseveró que el ’10’ de la Selección Colombia merece más respeto e incluso contó qué habría hecho él con el técnico Zinedine Zidane:

"No me parece que James Rodríguez sea responsable, se entrena todos los días igual que todos. No me digan que el goleador de una Copa del Mundo esté por debajo de Mariano, hay que respetar. James porque tiene una paciencia… Yo mando a Zidane a comer mierda", aseveró.

Este miércoles James recibió una nueva convocatoria con el Real Madrid para el partido de este jueves ante Valencia por la fecha 29 de LaLiga Santander. De esta forma, el colombiano buscará volver a disputar un partido en el rentado local, ya que la última vez que lo hizo fue el pasado 19 de octubre en la derrota 1-0 sobre Mallorca.