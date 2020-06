La rebelión de las canas entutela al gobierno de Iván Duque

A través de un comunicado, el denominado movimiento La rebelión de las canas anunció que entabló una acción de tutela contra el Gobierno por la “discriminación” que han sufrido “cuando se nos individualiza como un grupo especial” y “se nos impone paternalistamente un confinamiento distinto al del resto de la población, con el argumento de que estamos en mayor riesgo y el Estado cuida mejor de nuestra salud que nosotros mismos”.

“Esto es un irrespeto a nuestra autonomía y es discriminatorio. Y ese irrespeto y esa discriminación es lo que cuestionamos”, señala el comunicado de los mayores de 70 años.





La rebelión de las canas asegura que la “razón esencial de nuestro reclamo es que el Gobierno nos ha sometido a un confinamiento y a unas restricciones a nuestra libertad de movimiento mucho más estrictas que aquellas que han sido impuestos al resto de adultos menores de 70 años”.

“Aunque fuera festivo, aprovechamos la virtualidad y presentamos la acción judicial este 15 de junio, que es el ‘Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez’, porque consideramos que la discriminación que hemos sufrido es un abuso y maltrato a la vejez, del cual la sociedad colombiana debe tomar conciencia, para combatir todos los abusos, maltratos y discriminaciones que sufren los adultos mayores en Colombia”, sostiene el comunicado.

La única razón ofrecida por el Gobierno para ese trato distinto es que somos personas que, si resultamos contagiadas, somos más susceptibles de tener cuadros clínicos más severos que personas más jóvenes. Eso es cierto pero lo que es inaceptable es que el Gobierno nos imponga esas restricciones para protegernos, como si nosotros mismos no tuviéramos la autonomía suficiente para tomar las decisiones relativas a nuestra propia protección. Nótese que los adultos mayores no tenemos riesgos de contagio mayores que las otras personas, ni capacidad mayor de transmitir el coronavirus, por lo que la medida no busca prevenir el contagio. Busca protegernos contra nuestra propia voluntad. El Gobierno nos trata paternalistamente y nos niega entonces la autonomía que le reconoce al resto de adultos menores de 70 años. Y eso es discriminatorio.

Quienes presentamos esta acción tenemos entonces claro que la imposición de ciertas medidas coactivas generales a toda la población, como cuarentenas generales, puede ser una decisión válida para evitar la extensión del contagio del coronavirus COVID-19.

