"Ataque contra Marta Lucía es una cortina de humo de Petro": Wills

Tras considerarla como “una figura noble”, el Partido Conservador le dio su apoyo a la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, luego de que se conociera el caso judicial de su hermano que pagó una condena en los Estados Unidos por narcotráfico.



El presidente del partido, Omar Yepes, en un comunicado expresó que “Marta Lucía Ramírez es una figura noble de la Patria. Ha servido a Colombia con decoro, inteligencia y eficacia a lo largo de los años en los sectores público y privado...nos parece una ruindad hacer uso de un acto noble para tratar de enlodar una vida llena de méritos”.



Por su parte el senador conservador de Antioquia, Juan Diego Gómez, expresó que “la vicepresidenta es una mujer honorable y los errores que haya cometido su hermano hace más de 20 años, no ponen en tela de juicio su pulcritud, ni su transparencia en la vida pública”.

Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, es detenido en Cabo Verde

Más de 2.170 conductores multados en la vías del país



Consideró además que “es un asunto lamentable, familiar, que seguramente convocó su solidaridad y es claro que los delitos de sangre no existen, por esta razón creemos que no está bien plantear un reproche como el que se ha planteado, ni mucho menos pedir la renuncia”.



A su turno el representante a la Cámara, Juan Carlos Wills cuestionó el proceder del senador Gustavo Petro, quien fue el que solicitó la renuncia. “Respaldamos y defendemos a la doctora Marta Lucía Ramírez. Es una evidente cortina de humo que está haciendo el senador Petro, que no ha sido capaz de demostrar, ni de salir a darle explicaciones al país sobre qué hacía recibiendo bolsas de dinero antes de campaña”, indicó.