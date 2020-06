Personal de EE.UU. no está armado y no hace operaciones militares: Duque

El presidente Iván Duque se refirió a la polémica que ha generado la llegada de tropas de élite de Estados Unidos a Colombia para contribuir en la lucha contra el narcotráfico; aclarando que no se trata de una acción "camuflada" contra Nicolás Maduro y que los militares no están armados.

El jefe de estado recordó que, esta no es la primera vez que hay ejercicios de cooperación internacional reiterando que sus acciones son "de frente y a plena luz del día".

"No tenemos ningún espíritu belicista contra Venezuela, lo que hemos dicho es de frente, a plena luz del día, y con todos los canales que tiene la diplomacia (...) hemos tenido una cooperación con EE.UU. en la lucha contra el narcotráfico, aquí han estado en repetidas ocasiones, pero no están armados y no vienen para hacer operaciones (porque no las pueden hacer) pero sí para compartir información" aseguró el primer mandatario en diálogo con Radio Nacional.

Una de estas visitas fue la de 950 tripulantes del Buque Hospital USNS Comfort, de la Cuarta Flota de los Estados Unidos, que llegaron el 20 de agosto de 2019 a Santa Marta para unirse a las Fuerzas Militares colombianas y adelantar una misión de asistencia médica y de atención humanitaria.

Sobre la orden de captura emitida en contra del gobernador Aníbal Gaviria, el presidente destacó que Gaviria es una persona trabajadora y responsable, por lo que espera que aclare exitosamente la situación ante las autoridades judiciales.