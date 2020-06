Estas son las producciones que abandonan Netflix en junio

La reconocida plataforma de entretenimiento en streaming, renueva su contenido con series, películas y documentales para todo el tipo de publico, pero de igual manera retira algunas producciones de sus listas de reproducción.

Caracol Radio le cuenta cuáles contenidos abandonarán la plataforma para que pueda disfrutarlos antes de ser borrados de la plataforma web.

Recordemos que las producciones que abandonan Netflix, serán eliminadas en fechas distintas.

9 de junio

- Mad Men (hasta la séptima temporada)

22 de junio

- Tarzan

24 de junio

- Avengers: Infinity War

29 de junio

- The Day My Butt Went Psycho! (primer y segunda temporada)

30 de junio

- 21 blackjack

- Center Stage

- Click

- Ferris Bueller's Day Off

- Ghost Rider

- El Origen

- Scary Movie