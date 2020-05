¡Aliste sofa! Conozca los estrenos de Netflix para junio

Cada mes la plataforma de streaming, Netflix, sorprende a sus millones de usuarios a nivel mundial con las nuevas producciones o películas originales que han sido grandes exitos.

Durante la cuerentena han sido millones de personas quienes han elegido esta plataforma como una alternativa de entretenimiento.

Para que disfrute desde el calor de su casa, le contamos cuales son las nuevas series, películas y documentales que harán parte del catálogo de Netflix a partir de junio del 2020.

Series en Netflix



- Fuller House

- Reasons Why

- Queer Eye

- Reality Z

- Historia de un crimen: La búsqueda

- The Politician

- The Sinner: Jaime

- Crazy Delicious

- Amar y vivir

- Keeping up with the Kardashians

- Modern Family

- Rupaul’s drag race

- La cantina de medianoche

Películas en Netflix

- Perdida

- El rey Arturo: la leyenda de la espada

- 5 Sangres

- Siente el ritmo

- La red avispa

- Victoria y Abdul

- Nadie sabe que estoy aquí

- Mujer maravilla

- Festival de la canción de Eurovisión: La historia de Fire saga

- Baby: el aprendiz del crimen

- Adú

- La torre oscura

- Amor sin escalas

- Perdidos en Tokio

- Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal

- Indiana Jones y la última cruzada

- Indiana Jones y el templo de la perdición

- La buena esposa, Perfume de mujer

- Rescatando al soldado

- Ryan Enemigo inmortal

Niños y familia

- Alexa y Katie

- El cadáver de la novia

- Amor de gata

- BNA