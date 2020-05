Gobierno empezará pago de sueldos atrasados a personal de salud

Durante un debate de control político el ministro de salud, Fernando Ruiz, aseguró que se empezará a realizar el pago de sueldos atrasados al personal de salud en diferentes zonas del país, por lo que pedirá a las IPS empezar la apertura de las cuentas donde se hará el depósito de esos recursos.

"A partir de mañana estará firmada la resolución bajo la cual se definen los pagos por nómina, a partir de lo cual se le expedirá carta a cerca de 500 IPS del país para que nos habrán las cuentas y para poder enviar los recursos para iniciar los pagos atrasados de nómina por valor de 260 mil millones de pesos".

El ministro además aseguró que el gobierno del presidente Iván Duque tomó de manera temprana las medidas para hacer frente al coronavirus.

"Colombia comparado con todos los países de Latinoamérica y con todos los de Europa, en su conjunto es de los países que tomó las medidas más tempranamente. Eso está absolutamente demostrado".

Al responder la crítica por el supuesto cierre tardío del aeropuerto ante la emergencia, explicó que de no haber permitido la entrada de ciudadanos que estaban en el exterior, se habría ocasionado una entrada desordenada.

"El planteamiento de que cerramos tarde frente al aeropuerto, es un planteamiento que no tiene asidero en la realidad. Se escucha mucho, se dice mucho por diferentes partes, la realidad es que si nosotros no hubiéramos permitido la entrada de más de 40 mil colombianos que estaban en el exterior, hoy en día lo que tendríamos sería una entrada desordenada a través de procesos humanitarios por tutelas que no podríamos contener", indicó el ministro Ruiz.

Frente al número de camas para atender la emergencia, el ministro Ruiz aseguró que hay un crecimiento en 900, completando de esta forma las 6.200.

"Nosotros partimos de 5. 363 camas habilitadas de cuidado intensivo que se caracterizan por tener sus equipos de monitoreo y un ventilador que es esencial para el manejo de pacientes con covid. Teníamos 5.363 y hoy en día tenemos 6.200 camas habilitadas".