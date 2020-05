¿Por qué se celebra el día de Star Wars este 4 de mayo?

Nombres como Darth Vader, Yoda, Luke Skywalker, Leia y el mismo Han Solo, vuelven a cobrar vida este 4 de mayo, y no es para menos, ya que se celebra el Día Mundial de Star Wars.

Esta franquicia de aventuras espaciales, dirigida en un principio, por el estadounidense George Lucas, alcanzó gran reconocimiento con el lanzamiento de su primera cinta en la década de 1970.

Sin embargo, con el paso del tiempo, se dio a conocer que la cinta -mejor llamada- 'Una nueva esperanza', cronológicamente sería el episodio 4 y de ahí se desprendería la razón de destinar una fecha especial para celebrar su éxito.

Así pues, nos remitimos al Reino Unido, cuando Margaret Thatcher fue proclamada como primera ministra británica el 4 de mayo de 1979, y sus compañeros del Partido Conservador le enviaron una carta para felicitarla. El mensaje iba firmado con la expresión “May the 4th be with you, Maggie. Congratulations".

Sus allegados aprovecharon la acogida de la cinta, para hacer una referencia, utilizando una de sus frases más icónicas de Star Wars, pero usando el número cuatro en alusión a la fuerza: “Que la fuerza te acompañe Maggie. Enhorabuena”.

De ahí en adelante, la prensa y los fanáticos empezaron a celebrar el 'Star Wars Day' el 4 de mayo, y en redes sociales se hace viral cada año con #StarWarsDay y #MayThe4thBeWithYou

Maratones de películas, reuniones, y hasta presencia en el mundo digital con los videojuegos, hacen parte de la multitudinaria fiesta.