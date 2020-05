¿Neymar, al nivel de Ronaldinho? Este ex Barcelona abrió el debate

Cesc Fábregas, centrocampista español del Mónaco, aseguró que Neymar es "un jugador que marca las diferencias cuando quiere" y entiende que el Barcelona pueda desear su regreso porque, según él, tiene características muy similares a las de Ronaldinho.

"Neymar es un fuera de serie, tiene unas condiciones del nivel de Ronaldinho. Es un crack que marca las diferencias cuando él quiere. Hacia tiempo que no jugaba contra él y hace poco nos mató en dos partidos con el PSG. A Leo [Messi], Luis [Suárez] y el resto, les gustaba tenerlo en el equipo porque en cualquier momento te podía dar un pase de gol y regatear, algo difícil en un fútbol tan igualado", dijo.

"Lo tiene todo para ser el mejor. Fuera es muy buen chaval, es como un niño, siempre está contento y disfruta de la vida, se lo pasa bien y es una persona que siempre suma", añadió Fábregas a través de un Instagram Live.

Cesc recordó su etapa en el Barcelona y el momento de su salida, que pudo cambiar en caso de que el conjunto ‘Culé’ hubiese ganado la Liga que, recordemos, se escapó en la última jornada. "En mi cabeza la salida del Barça la marca el partido contra el Atlético de Madrid".

Sobre este suceso, Cesc recordó: "En esa época me gano el puesto de titular con el ‘Tata’ [Martino]. en el momento que más jugué en mi carrera, casi 60 partidos en un año. Me gano el sitio, Xavi no juega y perdemos la Liga después de ir ganando y nos anulan un gol por fuera de juego mío sin participar en la jugada en ningún momento. Todo podía haber cambiado para quedarme pero por pequeños detalles, pierdo la Liga en el Camp Nou y tenía en la cabeza dar ese paso", concluyó.