A Iván Ramiro Córdoba le gustaría ver a Daniel Muñoz en el Inter de Italia

Autoridad, liderazgo y una gran experiencia en el fútbol internacional. Ese es Iván Ramiro Córdoba, ex defensor de la Selección Colombia, el Inter de Milán entre otros equipos, quien fue uno de los invitados en los micrófonos del VBar Caracol.

Córdoba, primer colombiano campeón de la UEFA Champions League, pasó gran parte de su carrera vistiendo los colores del Inter de Milán: tanto como jugador como posteriormente dedicándose algunos años a la parte dirigencial. Por ello, este, en primer lugar, mencionó a algunos jugadores colombianos que le gustaría ver vistiendo los colores del ‘Nerazzurri’:

"A mí me gusta mucho Luis Díaz, está haciendo las cosas muy bien en Porto y puede ser ese puente para que después llegue a un equipo más grande. (...) Dávinson Sánchez y Yerry Mina son dos jugadores que seguramente lo podrían hacer muy bien en Italia. Y [Daniel] Muñoz de Nacional es un jugador muy interesante", precisó Córdoba.

Adicionalmente, se mostró bastante preocupado con las disputas que han tenido algunos clubes con sus jugadores, pues asegura que las determinaciones relacionadas con el apartado económico se deben realizar de manera consensuada: "A mí me da mucha lástima ver las decisiones que toman los clubes arbitrariamente contra los jugadores. No es posible que los jugadores no sean unidos para tratar de lograr acuerdos", aseveró.

Finalmente, Iván Ramiro reveló que a raiz de su estatura como defensor central (1,73 cm), varios técnicos optaron por utilazrlo en otras posiciones que no eran del todo familiares para él: "Aunque no era mi posición preferida, entendía que me pusieran de lateral, para poder marcar a jugadores rápidos". Y agregó, hablando de la defensa, cuáles fueron los dos jugadores de la zaga que lo hicieron sentir "mucho más cómodo": "Mario Yepes y Walter Samuel. Era agradable jugar con ellos".