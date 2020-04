Cámara pide levantar restricciones de movilidad a congresistas

Tras más de dos semanas de debates de control político virtual en la Cámara de Representantes, los miembros de la corporación estimaron que es necesario que todos tengan libre movilidad durante el aislamiento preventivo para poder visitar sus comunidades y volver a las sesiones presenciales.

El representante Carlos Chacón, del Partido Liberal y expresidente de la corporación durante la legislatura pasada, expresó que, por cuenta de las actuales restricciones de movilidad, ninguno puede conocer de primera mano las problemáticas de cada uno de su territorio que se han agravado por cuenta de la cuarentena.

“A nosotros no nos excluyeron en el decreto presidencial, por lo tanto, pedimos al Gobierno que nos excluyan. No podemos ni visitar nuestros pueblos y región para revisar sus necesidades”, expresó Chacón agregando que, si decidieran transitar hacia la capital, podrían incurrir en faltas disciplinarias y aseguró que no es que no quieran sesionar presencialmente, sino que no pueden.

El presidente de la Cámara, Carlos Cuenca Chaux, respaldó la petición y pidió a nombre de la corporación levantar la restricción a los congresistas. Por su parte, el representante Carlos Ardila estimó que se podrían hacer sesiones mixtas para que algunos asistan de forma presencial y otros de forma virtual. “Que se solicite la presencia de todos los congresistas con todos los protocolos y únicamente si se considera necesario, caso contrario que sigan en aislamiento”.