Centro Democrático sugiere al Gobierno a intervenir el Congreso

Durante el debate de control político al sector de la salud, el representante del Centro Democrático César Eugenio Martínez pidió al Gobierno intervenir el Congreso asegurando que, en su tarea de hacer controles y sesiones de información, se están quitando horas de trabajo a los funcionarios.

“Esto no es practico ni es funcional, la democracia no puede ser un obstáculo para el desarrollo y hoy lo que más necesita Colombia es enfrentar esta crisis. Yo le pido al Gobierno Nacional que intervenga el congreso de la república, así me tilden a mí de dictatorial”, indicó el representante argumentando que todo funcionario citado permanece “8, 10 y 12 horas escuchando hasta 100 discursos cuando debiéramos tenerlos al frente, haciendo los protocolos, los decretos, haciendo todo lo que tiene que hacerse en estos momentos”.

La sugerencia cayó bastante mal entre miembros de otras bancadas como León Fredy Muñoz, del Partido Verde, quién señaló que esas peticiones solo demuestran que desde el Centro Democrático lo que siempre han buscado es acabar el Congreso.

Por su parte, el representante Jorge Méndez Hernández, de Cambio Radical, señaló que una petición así se asemeja a querer una dictadura “como la de Venezuela, la de Cuba o la de Nicaragua”. Carlos Chacón, del Partido Liberal, señaló que la división de poderes debe respetarse y que si se llega a intervenir el Congreso se demostraría la falta de equidad de poderes actualmente.