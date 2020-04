Muere Marcos Mundstock, emblemático integrante de Les Luthiers

El actor y humorista argentino Marcos Mundstock, uno de los fundadores del grupo Les Luthiers, falleció este miércoles en su domicilio de la localidad bonaerense de Vicente López a los 77 años, confirmaron a Efe fuentes de su entorno.



"Después de más de un año de lidiar con un problema de salud que se tornó irreversible, Marcos, nuestro compañero y amigo, finalmente partió", plasma un comunicado oficial que da cuenta del deceso.

En enero pasado, se anunció que Mundstock, quien además era locutor radiofónico y participó como actor en diversas películas, debería prolongar durante todo 2020 la licencia médica que lo mantenía alejado de los escenarios, debido a una enfermedad que no se desveló, y guardar reposo.



Con su desaparición física, son tres los miembros fundadores de Les Luthiers fallecidos, después de Gerardo Masana, en 1973, y Daniel Rabinovich, en 2015.



"De ahora en más, cada uno de nosotros deberá empezar a transitar el doloroso camino de aprender a convivir con su ausencia. Pero no hoy. Pensar hoy en partidas o ausencias nos resulta demasiado triste. Hoy preferimos evocar todo lo que Marcos nos brindó y conservaremos con nosotros para siempre", añade el comunicado emitido este miércoles.



UN TALENTO INNATO



Nacido en Santa Fe el 25 de mayo de 1942, Marcos, apodado 'Pelado', era el locutor de Les Luthiers, grupo de músicos-actores-humoristas muy popular no solo en Argentina, sino en el resto de Latinoamérica y en España, que junto a Masana, Rabinovich y Jorge Maronna fundó en 1967.



Mundstock, que junto a su familia se mudó a Buenos Aires a los seis años, comenzó de joven la carrera de Ingeniería -que abandonó en tercer año- y estudió locución, al tiempo que ingresaba al coro de Ingeniería, donde conoció a los futuros integrantes de Les Luthiers.



En el grupo canalizó su vocación por la escritura y el humor, y era el encargado de leer las introducciones de las obras.



"Su grave y profunda voz, su porte serio (aunque a veces también muestra su lado payaso) y sus grandes cualidades para escribir e interpretar textos humorísticos son algunas de sus múltiples cualidades", subraya el obituario oficial.



SENTIDO DEL HUMOR Y COMPAÑERISMO



Considerado el integrante menos musical de la formación, ya que solo tocaba algún instrumento de viento (como el gom-horn, una especie de trompeta hecha con una manguera y un embudo creada por los propios Les Luthiers) y algunos de percusión, destacaba su capacidad actoral.



"Nos quedará su profesionalismo. Su autoexigencia, su ética de trabajo y su respeto extremo por el público, valores que todos compartimos y que él defendió desde el momento de la creación misma de Les Luthiers", añade el comunicado.



Su entorno remarca también su "compañerismo", tanto en lo profesional y en lo personal y su capacidad para respetar las opiniones ajenas, "aún en la disidencia", así como sus "chistes cotidianos, rápidos y asombrosamente ingeniosos".



"Nos quedarán tantas cosas de Marcos, que aun en medio de la tristeza y el dolor que estamos viviendo, no podemos dejar de agradecer a la vida, y de sentirnos privilegiados de haber recorrido con él todo este tramo del camino", concluye el texto difundido hoy.