La Dra. Alexandra David recibe reconocimiento por su impacto digital en los Premios Instafest 2025

Colombia

Este 18 de diciembre, la prestigiosa ciudad de Cartagena de Indias se vistió de gala para celebrar una de las ceremonias más esperadas del mundo digital latinoamericano: los Premios Instafest Awards, un evento, reconocido por destacar el talento, la creatividad y el impacto social de artistas, innovadores digitales y creadores de contenido.

De esta manera, la capital bolivarense reunió figuras destacadhoas de Colombia y la región para celebrar lo mejor de las redes sociales. Entre los galardonados y homenajeados de la noche, se destacó la doctora Alexandra David, una figura que, aunque proviene del sector de la salud, ha logrado trascender en el ecosistema digital, ya que recibió un reconocimiento al talento y la influencia, con el premio a “Mejor odontólogo influencer del año”.

La doctora Alexandra David, especialista en implantología oral y reconstructiva, fue una de las invitadas de honor a este evento; por lo que, a través de sus plataformas sociales, la doctora compartió emocionada su participación en el evento, destacando el significado de recibir este reconocimiento, no solo como un logro personal, sino como un símbolo del poder que tienen los profesionales de la salud para inspirar y transformar vidas más allá del consultorio.

La doctora estuvo acompañada por una de las figuras más influyentes del país

Durante la ceremonia, la Dra. Alexandra David asistió en compañía del reconocido creador de contenido y empresario Yeferson Cossio, una de las personalidades más influyentes del panorama digital colombiano. Por ese motivo, su presencia conjunta no pasó desapercibida y fue ampliamente comentada en redes sociales, reflejando la conexión entre el mundo de la salud, el emprendimiento y la influencia digital.

La galardonada envió un mensaje de inspiración

En su discurso durante la ceremonia, la doctora hizo énfasis en la importancia de la perseverancia, la innovación y el uso responsable de las redes sociales como herramienta de educación y bienestar. Para ella, este reconocimiento representa un impulso para continuar su labor, no solo en la odontología, sino también en la difusión de mensajes positivos que favorezcan la salud y el empoderamiento de las personas en la cotidianidad.