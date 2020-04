Museo del Carnaval, listo para recibir a los 7.000 visitantes del BID 2020

El Museo del Carnaval es uno de los nuevos atractivos turísticos y punto obligado de visita para quienes llegan a Barranquilla como los 7.000 invitados a la Asamblea BID que se realizará del 18 al 22 de marzo o para quienes viven en esta ciudad y desean conocer lo que se ha vivido en estos 117 años de historia de una fiesta que se transformó en el tiempo y hoy hace parte del ‘ADN’ de la alegría de los barranquilleros.

El Carnaval de Barranquilla es la fiesta cultural de mayor representatividad de Colombia, que, en cuatro días, hace que toda la ciudad se paralice alrededor de esta celebración en la que confluyen toda las tradiciones culturales del Caribe y del río Magdalena y ofrece una nutrida programación artística para todos los públicos. Este Carnaval es sinónimo de integración social.

Para ingresar al Museo del Carnaval de Barranquilla, distribuido en 4 pisos y que está abierto los 365 días del año, los adultos pagan 12.000 pesos y los adultos mayores y niños 7.000 pesos. Una vez se pasa la taquilla, el visitante entra en un universo multicolor en el que priman elementos que traducen la oralidad, la cultura y la autenticidad de esta tierra.

En el primer piso se vive la experiencia de una ‘Batalla de Flores’, quizás el evento más multitudinario del Carnaval de Barranquilla, en el que se evidencia la creatividad en los disfraces y el montaje de las carrozas, entre un sinnúmero de manifestaciones artísticas, culturales y folclóricas.

En ese piso reposa la carroza más destacada del carnaval del año respectivo para que los visitantes puedan tomarse fotos y vivir la experiencia de este desfile que se realiza en la Vía 40 el sábado de Carnaval. En esta ocasión está instalada una que rinde alegoría a los animales africanos a través de la fusión de colores en los que priman azules, amarillos, naranjas, negro y texturas en animal print.

El segundo piso es dedicado a las reinas del Carnaval, allí reposan 35 vestidos de coronación, a partir de Lucía Ruíz (año 1955) hasta Carolina Segebre (año 2019).

En el tercer piso se hace un encuentro con la historia, a través de lecturas y pantallas que muestran, de manera creativa, el proceso evolutivo de esta fiesta que inició como una manifestación barrial y hoy goza de una institucionalidad que la consolidó como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, por la Unesco.

Finalmente, en el cuarto piso, hay una terraza desde la que se aprecia la ciudad, en especial el Barrio Abajo, considerado la joya de la corona de la Economía Naranja de Barranquilla.

La coordinadora del Museo del Carnaval de Barranquilla, Vivian Russo, invitó a quienes llegan a la ciudad por las fiestas y a los cerca de 7.000 visitantes que traerá la Asamblea BID 2020 del 18 al 22 de marzo próximo a que no pierdan la oportunidad de vivir una experiencia sensorial cargada de mucha cultura colombiana.

“Queremos que tanto los extranjeros como los nacionales conozcan nuestras tradiciones. Los cuatro días del Carnaval nos representan muy bien, pero consideramos que era muy importante que durante todo el año pudiéramos tener nuestra fiesta viva, a las reinas, a los hacedores, dónde inicia la historia, cuál es su origen, por eso los invitamos a todos a que nos visiten, que nos conozcan y se enamoren de nosotros todo el año”, destacó Russo.

La turista panameña, Ganilda Sorisso, dijo estar gratamente sorprendida con la experiencia que vivió en el Museo. “Me gustaron mucho los videos de las historias de los carnavales, su origen, y lo que más me gustó fueron los vestidos de las reinas, uno no sabía para donde mirar, todos son bellísimos, todos son espectaculares”

Institucionalidad

El Museo del Carnaval de Barranquilla está ubicado en Barrio Abajo, un sector que fue declarado por la Alcaldía de la ciudad como Área de Desarrollo Naranja, es decir, un espacio geográfico con un alto potencial de economía creativa en el que se fortalezcan las actividades culturales y artísticas.

La directora de la organización Carnaval de Barranquilla, Carla Celia Martínez-Aparicio destacó el hecho de que el Museo se convierta en la base de la industria creativa de la ciudad, que incluye al teatro Amira de la Rosa, la Fábrica de Cultura, el Museo del Caribe, sedes de grupos de danza y el nodo del Sena con énfasis en Industrias Creativas.

“El museo se ha convertido en la gran oportunidad de mostrar, primero, a Barranquilla; segundo, nuestro Carnaval para que la gente apenas haga su ingreso viva una gran experiencia con los países en los que también hay carnavales, los maravillosos vestidos de nuestras reinas, nuestras danzas, en fin, es un esfuerzo el que se ha hecho y nos sentimos muy orgullosos de poder tenerlo como punto obligado de todos los visitantes, de generación de empleo y de difusión de nuestra cultura durante los 365 días del año”, puntualizó Celia.

Esta infraestructura fue abierta al público el pasado 20 de diciembre de 2019 y contó con la participación de reinas y reyes Momo del Carnaval.