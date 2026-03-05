Rusia acusa a Ucrania de hundir buque de gas licuado en el Mediterráneo

El buque ruso Arctic Metagaz naufragó entre Libia y Malta luego de una serie de “explosiones repentinas”. (Foto: Cortesía)

Un buque ruso cargado de gas natural licuado se hundió en el mar Mediterráneo, entre Libia y Malta, en un incidente que Moscú atribuyó a una operación de Kiev.

La autoridad libia de puertos y transporte marítimo dijo que el Arctic Metagaz naufragó tras unas “explosiones repentinas” de origen desconocido.

Según explicó el mismo organismo, el buque emitió una llamada de socorro la noche del martes. Las explosiones ocurrieron poco antes de “un enorme incendio que causó el completo naufragio” de la nave.

Terrorismo que perjudica la energía para Europa

Rusia acusó rápidamente a Ucrania y su presidente, Vladimir Putin, calificó el incidente de “ataque terrorista”.

“Esto agrava la situación en los mercados mundiales de la energía, en los mercados del gas, sobre todo para Europa en este caso”, declaró Putin a la televisión pública rusa.

“De hecho, el régimen de Kiev está mordiendo la mano que le da de comer, es decir, la mano de la Unión Europea”, añadió.

¿Cómo habría sido el ataque?

El Ministerio de Transportes de Rusia afirmó que Ucrania atacó el buque con drones navales lanzados desde las costas libias e indicó que los 30 tripulantes que llevaba fueron rescatados sanos y salvos.

El buque ruso Arctic Metagaz naufragando en el mar Mediterráneo tras "explosiones repentinas". (Foto: Cortesía)

El ataque “fue lanzado desde las costas libias por medio de lanchas no tripuladas, pertenecientes a Ucrania”, indicó el ministerio en un comunicado.

De momento, Ucrania no hizo declaraciones al respecto.

Los datos del buque

El buque estaba cargado y había salido del puerto ruso de Murmansk, en la península de Kola.

Según las autoridades libias, el buque se sitúa a unas 130 millas náuticas al norte del puerto marítimo libio de Sirte.

Llevaba una carga estimada de 62.000 toneladas métricas de gas natural licuado e iba rumbo a Puerto Said, en Egipto.

El pasado diciembre, Ucrania afirmó que había atacado a un petrolero con drones en aguas internacionales del mar Mediterráneo, en el que fue el primer ataque de ese tipo desde que empezó la guerra a finales de febrero de 2022.

El Arctic Metagaz había sido sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea, por formar parte de la “flota fantasma” de buques viejos que Moscú utiliza para suministrar petróleo y gas, eludiendo las sanciones de los países occidentales.