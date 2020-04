Nueva reacción llega al menú de Facebook

Facebook sorprendió este viernes con la adición de una nueva reacción a su menú que ya cuenta con opciones como 'me encanta', 'me divierte', 'me sorprende' y muchas otras.

A diferencia de las anteriores, esta surge como consecuencia de la crisis generada por el Covid-19. Con esta nueva herramienta quieren "darle a las personas una nueva opción para mostrar su apoyo, y que sus amigos y familiares sepan que están pensando en ellos", especificó la compañía.

Ahora, los usuarios tendrán la opción de alternar entre la reacción del corazón actual o un corazón que late y que dice 'Me importa'.

La nueva reacción estará disponible de forma temporal y podrá usarse tanto en Messenger, el chat de la compañía; como en las publicaciones de Facebook.

