Fármaco a base de cannabis para enfermos de epilepsia

Por primera vez en Colombia, los pacientes que padecen epilepsia refractaria podrán recibir tratamiento con un medicamento a base de cannabis.

“Esta medicación es a base de una sustancia llamada cannabidiol, más conocida como CBD, y esto es una sustancia derivada del cannabis que no tiene potencial psicoactivo, pues es el único cannabinoide conocido que no tiene potencial psicoactivo, esto significa que no tiene ningún riesgo de adicción, es una sustancia diferente a los opioides tampoco tiene potencial de abuso”, dijo el Dr. Orlando Carreño, neurólogo pediatra de la Universidad Nacional de Colombia.

La epilepsia es una enfermedad cerebral que deriva al desarrollo de crisis recurrentes. Estas crisis son ocasionadas por descargas eléctricas anormales que pueden causar alteraciones en el movimiento, comportamiento y la conciencia. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Colombia existen 650.000 personas, el 1,3 % de la población, de las cuales el 30% padece epilepsia refractaria.

Finalmente, el médico aseguró que, aunque el medicamento podrá venderse en todas las farmacias, se venderá únicamente bajo prescripción médica.