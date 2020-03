'Codo con codo', la canción de Jorge Drexler en tiempos de coronavirus

Miles de artistas se han visto obligados a posponer sus presentaciones, debido a la crisis que enfrenta el mundo por el coronavirus. Uno de ellos, es el cantante uruguayo, Jorge Drexler, quien canceló su concierto en Costa Rica como medida de prevención.

Sin embargo, el artista sorprendió a sus seguidores con la composición de una conmovedora canción, sobre la situación global a raíz de la propagación del COVID-19.





Se trata de ‘Codo con codo’, un tema que llama a la calma y la solidaridad. Señalando que, se puede “saludar con el alma” y enfrentar este momento desde otra perspectiva.

“Yo me enfrento a estas angustias escribiendo y agarrando la guitarra. Intentando entender esta época en la que la manera de mostrar afecto por otra persona, pasa por no darle la mano, para que el virus este, no se salga con la suya...” expresó el cantante en su cuenta de YouTube.

La canción es tocada en acústico, se presenta como un tema optimista y elegante ante la compleja conyuntura mundial.