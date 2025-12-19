Batallón 12 de Infantería desde el 1 de enero de 2026 con presencia permanente en Cartagena

La presencia de la Infantería de Marina en Cartagena, en los barrios con mayores índices de delitos como el sicariato y la extorsión, dejará de ser ocasional para ser permanente, gracias a la formalización de la jurisdicción del Batallón No. 12 en la ciudad, desde el 1 de enero de 2026.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El anuncio fue hecho por el alcalde Dumek Turbay, junto al almirante Juan Ricardo Rozo, comandante de la Armada Nacional de Colombia, en medio de una reunión de seguridad en el Palacio de La Aduana, con la presencia de comandantes militares y autoridades del Distrito.

Esta decisión se consolida luego de una visita previa del ministro de Defensa a Cartagena, Pedro Sánchez, en la que el alto funcionario aseguró que la Infantería de Marina estaría en las calles de la ciudad como parte de una ofensiva institucional para salvaguardar la seguridad y la convivencia ciudadana, en articulación con la Policía Metropolitana y las autoridades de la Alcaldía de Cartagena, como la Secretaría del Interior y Distriseguridad.

Cabe contextualizar que dicho batallón opera en Cartagena, en las últimas semanas, siendo convocado para operativos y estrategias específicos, ya que aún tiene despliegue en los municipios aledaños de Cartagena y del norte de Bolívar; y ahora, con el inicio del 2026, estará enfocado netamente en la capital del departamento.

“Con la formalización de la jurisdicción desde el 1.º de enero de 2026, el Batallón 12 dejará de operar únicamente como fuerza de acompañamiento en operativos específicos, para convertirse en un componente permanente de seguridad en el Distrito. Hasta esa fecha, la Infantería de Marina venía apoyando acciones puntuales convocadas por las autoridades, mientras mantenía su despliegue principal en municipios del norte de Bolívar. Desde 2026, su accionar estará también en Cartagena”, explicó el alcalde Dumek Turbay.

La organización de este esquema fue definida en un pasado Consejo de Seguridad, donde se establecieron la jurisdicción, las zonas priorizadas y los mecanismos de coordinación con la Policía Metropolitana, permitiendo una mayor capacidad de control territorial, disuasión y reacción frente a estructuras criminales.

Barrios priorizados por recurrencia de sicariato e inseguridad

El despliegue operativo del Batallón 12 se concentrará en sectores que históricamente han presentado mayor afectación por hechos de sicariato e inseguridad, entre ellos:

Olaya Herrera, Nelson Mandela, El Pozón, La María, San Fernando, San José de los Campanos, Arroz Barato, El Bosque, Pasacaballos, Villa Hermosa, El Reposo y Santa Clara, entre otros.

El enfoque institucional es claro: no estigmatizar a las comunidades, sino golpear de manera directa a las estructuras criminales, especialmente aquellas ligadas al microtráfico, disputas por control territorial y ajustes de cuentas.

En coherencia con el Plan de Gobierno, se formalizó además la solicitud de apoyo para el transporte marítimo, fortaleciendo la seguridad en zonas costeras, cuerpos de agua y corredores estratégicos, bajo un enfoque integral tierra y mar, acorde con la condición portuaria y turística de Cartagena.

Por otro lado, la Infantería de Marina también apoyará operaciones de socorro y atención prioritaria a comunidades damnificadas por inundaciones en temporadas de lluvia.

La presencia permanente del Batallón 12 permitirá, control territorial sostenido, mayor capacidad operativa interinstitucional, apoyo a operativos de alto impacto y la recuperación de la confianza y tranquilidad ciudadana