Cortes de energía por trabajos de Afinia en Bolívar hasta el 28 de diciembre
La empresa continúa consolidando su plan de inversiones
Afinia, filial del Grupo EPM, continúa ejecutando su plan de modernización de redes eléctricas para fortalecer la continuidad y calidad del servicio. Entre el 22 al 28 de diciembre, se desarrollarán actividades de mantenimiento, reposición de infraestructura, normalización de equipos y mejoras en subestaciones diversos municipios de Bolívar y Magdalena.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
Las labores requerirán interrupciones programadas del servicio en los siguientes municipios, corregimientos y/o sectores:
LUNES, 22 DE DICIEMBRE
Circuito Chambacú 2 de 6:20 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 17 con calles 35a hasta la 38ª, urbanización La Española.
Circuito Chambacú 9 de 9:10 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 1 con calle 41, barrio El Cabrero.
Línea 614 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en la zona urbana y rural de los municipios de San Juan Nepomuceno, El Guamo, San Jacinto, Calamar, San Estanislao, Soplaviento, San Cristóbal, Arroyohondo, Corregimientos de Mahates: San Joaquín y los corregimientos de Repelón (Atlántico): Villa Rosa, El Porvenir.
Circuito Gambote 4 de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 3:30 p. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Mahates, San Juan Nepomuceno: Malagana, Gamero, Mahates Y Evitar, Vía Gambote -Sincerín, Vía Sincerín - Malagana, Vía Sincerín - San Pablo, Vía Malagana, Vía Malagana - Mahates, Vía Mahates - Evitar, Vía Malagana- Mandinga, Vía Malagana - San Cayetano y sectores aledaños.
Circuito Gambote 4 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Mahates: Corregimiento San Basilio de Palenque, sectores aledaños a la vía El Viso-San Pablo.
Circuito San Sebastián de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Margaritas - San Fernando: Corregimientos: Cuatro Bocas, Guasimal, Causado, Santa Rosa, El Palmar, El Porvenir, Los Mangos, Corocitos, Mamoncitos, El Barrancos, Guataquita, y sectores aledaños a la vía de estos corregimientos.
Circuito Ternera 2 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Turbaco: carrera 4 con calle 9, urbanización La Montaña.
MARTES, 23 DE DICIEMBRE
Circuito Bayunca 3 de 8:40 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 6 con calle 15, Corregimiento Bayunca.
Circuito Chambacú 1 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 19a con calle 49, barrio Loma Fresca.
Circuito Chambacú 11 de 6:00 a. m. a 6:30 a. m. y de 4:30 p. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Barrio Crespo, desde calle 70 con avenida 7a hasta calle 73 entre avenida Santander y avenida 10, sector La Boquilla, Sector Cielo Mar, Sector Marlinda, Villa Gloria, Media Tapa.
Circuito Chambacú 11 de 6:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: entre la calle 67 hasta la calle 73 y la avenida 1 hasta la avenida 5 sector Aeropuerto Barrio Crespo.
Circuito Sur de Bolívar de 3:00 p. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona urbana y rural del municipio El Peñón. Zona rural del Banco: Vía El Banco - Cerrito, Vía Cerrito - El Peqon, - El Peqoncito - Puerto Boca. Sectores: Cerrito, y sectores aledaños.
Circuito El Carmen 3 de 7:50 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen: carrera 44 calle 25, barrio las Flores.
Circuito Magangué 4 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Zona Rural de Cicuco, Corregimiento: La Peña, San Francisco y sectores aledaños a la via Yati-San Francisco. Zona rural de Mompox, Corregimientos San Ignacio, Santa Cruz, Santa Rosa, La Travesía.
VIERNES, 26 DE DICIEMBRE
Circuito El Carmen 3 de 7:30 a. m. a 5:20 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: carrera 39 con calle 24, barrio El Páramo.
Circuito Talaigua Nuevo 2 de 8:50 a. m. a 1:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona Urbana de Santa Barbara: carrera 8 con calle 2, barrio papelillo. zona urbana de talaigua nuevo: carrera 9 con calle 5, Barrio El Paraíso.
Circuito Zaragocilla 8 de 8:40 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 58 con calle 30c, Los Ejecutivos.
SÁBADO, 27 DE DICIEMBRE
Circuito Bayunca 1 de 7:30 a. m. a 5:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en Villanueva: calle 11 sector barrio las flores, calle 14 con carrera 14 sector plaza, calle 12 con carrera 11 Barrio Colon.
Circuito Candelaria 1 de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: sector barrio: villa hermosa y la carrera 96a entre las calle 1 calle 3 y carrera 92b entre las calles 3 hasta la calle 1 sector Campo Bello III.
Circuito Sur de Bolívar de 5:00 a. m. a 10:00 a. m. Se interrumpirá el servicio en El Peñón, El Banco (Magdalena): “Zona Urbana Y Rural Del Municipio El Peñón. Zona Rural Del Banco: Vía El Banco - Cerrito, Vía Cerrito - El Peqon, - El Peqoncito, - Puerto Boca.
Circuito El Carmen 1 de 7:20 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: Carrera 28 Con Calle 26. Sector: Urbanización La Primavera.
DOMINGO, 28 DE DICIEMBRE
Circuito Bayunca 1 de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Villanueva: carrera 17 con calle 7a. sector: barrio Sagrado Corazón de Jesús.
Circuito Bayunca 1 de 6:10 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Villanueva: carrera 11 con calle 17. sector barrio Bejucal.
Circuito Bayunca 1 de 6:20 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Villanueva, Barrio Sitio Nuevo y carrera 12a con calle 19 barrio San José.
Circuito Sur de Bolívar de 5:00 a. m. a 10:00 a. m. Se interrumpirá el servicio en El Peñón, El Banco (Magdalena): “Zona Urbana Y Rural Del Municipio El Peñón. Zona Rural Del Banco: Vía El Banco - Cerrito, Vía Cerrito - El Peqon, - El Peqoncito,
Circuito El Carmen 1 de 7:30 a. m. a 5:20 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: Carrera 47 Con Calle 34. Sector: Barrio 7 de agosto.