Opiniones divididas en la Comisión de Relaciones Exteriores por fronteras

La situación fronteriza con Venezuela se ha intensificado, ante la crisis de salubridad por cuenta del coronavirus. Hace más de un año que los gobiernos rompieron relaciones y dejaron a un lado cualquier comunicación. Por ello, senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores discutieron sobre cómo debe actuar el Gobierno colombiano en la actualidad.

Desde el Partido Verde, Antonio Sanguino señaló que "los dos países deben poner a un lado sus diferencias. El Gobierno colombiano debería también desestimar sus consideraciones ideológicas respecto al Gobierno de Nicolás Maduro y proceder a establecer un protocolo sanitario que permita enfrentar, de manera responsable, la crisis derivada de la pandemia".

"Cuarenta mil personas circulan diariamente por la frontera, y no existe ningún protocolo que permita controlar el ingreso del virus por esta vía. Ese acto de irresponsabilidad por parte del Gobierno colombiano no debería continuar, sino que, junto con los gobiernos territoriales fronterizos, se debe proceder con las autoridades venezolanas para establecer medidas que permitan controlar el riesgo", detalló el congresista.

Por su parte, el senador de la U, Berner Zambrano, señaló que si bien considera, se debería cerrar temporalmente la frontera, para él, "son las autoridades sanitarias, encargadas del tema de salud, quienes deben tomar las mejores determinaciones y controles, no solamente por el bien de los colombianos, sino también, por el de los venezolanos".

Mientras tanto, la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, manifestó que "tenemos 2.219 kilómetros de frontera, y la mayoría son pasos ilegales porque es muy porosa. Cerrar los pasos legales, donde se dan al menos unos primeros controles y se entregan tapabocas, sería irreal; simplemente se presiona al paso por los sitios ilegales. Se deben continuar realizando los controles y testeos a quienes crucen".

Sin embargo, la senadora explicó que "retomar el dialogo con Venezuela no soluciona nada. La realidad hoy es que la narcodictadura no tiene ninguna posibilidad sanitaria frente al virus, porque hace mucho tiempo su Sistema de Salud colapsó. No es posible pedir ningún tipo de cooperación y protocolos por su parte".

Previamente, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, afirmó que en su intento de comunicarse con el Gobierno colombiano, no obtuvo respuesta alguna, pese a la situación de la pandemia.