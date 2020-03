Magistrado pide a la Corte no permitir injerencias de MinJusticia

Al desistir de su postulación para la presidencia de la Corte Suprema el magistrado Gerardo Botero pidió a sus compañeros “no permitir injerencias” de la ministra de Justicia Margarita Cabello.

En una dura carta Botero dijo que para buscar un consenso desistió de su postulación para dirigir la alta corte por lo que finalmente salió elegido el magistrado Jorge Luis Quiroz.

En la comunicación enviada a sus compañeros hizo fuertes críticas a la ahora ministra de Justicia, dijo que se debe prohibir que un magistrado en servicio activo pueda ser nombrado como ministro como ocurrió con Cabello para “evitar que se utilice la magistratura como trampolín político y con un ánimo desenfrenado por seguir ostentando el poder”

Finalmente hizo un llamado a no permitir la injerencia de Cabello, a mantener la independencia judicial a no perder el horizonte y no generar divisiones por regionalismos que calificó como “perversos” entre paisas y costeños.