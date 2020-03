Informe final: Estas fueron las causas de la muerte de Emiliano Sala

El Departamento de investigación de accidentes aéreos del Reino Unido (AAIB) reveló este viernes el informe final sobre las causas del fallecimiento del futbolista argentino, Emiliano Sala, luego de que su avioneta se estrellara en el Canal de la Mancha el pasado 21 de enero de 2019.

Según la investigación, el piloto de la aeronave, David Ibbotson, volaba demasiado rápido tratando de evitar el mal tiempo, por lo que perdió el control de esta al intentar realizar una maniobra: " El piloto perdió el control de la aeronave durante un giro de vuelo manual, que probablemente se inició para recuperar visibilidad debido a las condiciones meteorológicas", explica el informe.

Además, las pesquisas establecieron que, sumado a la alta velocidad para la cual no estaba diseñada la aeronave, el protocolo de seguridad no fue el adecuado para el viaje, ya que el piloto no contaba con la licencia para volar de noche.

Sin embargo, también se reveló que "el piloto probablemente se vio afectado por la intoxicación por monóxido de carbono" que habría entrado a la cabina, por lo que, al momento del siniestro, tanto Ibbotson como Emiliano Sala habrían estado inconscientes.

Finalmente, el informe identificó que en la avioneta "no había ningún detector activo que pudiera haber alertado al piloto de la presencia de CO a tiempo para que tomara medidas de mitigación", concluyó.

Recordemos que Sala viajaba proveniente del Nantes de Francia para firmar con su nuevo equipo en Inglaterra: el Cardiff City, equipo que igual, según la investigación, deberá pagarle al conjunto francés los 17 millones de euros que había costado al transferencia.