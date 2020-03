Tres cruceros con 6.000 pasajeros no podrán desembarcar en Colombia

El alcalde de Cartagena William Dau Chamat confirmó que en las últimas horas han llegado a los puertos tres cruceros con 6.793 pasajeros y 2.759 tripulantes, entre los que hay personas con síntomas de Coronavirus.

Los cruceros que tenían programado arribar a Cartagena y que por orden del Gobierno Nacional no lo harán, son el Esmerald Prince, Aida Luna y Queen Victoria.

“No podemos correr riesgos de que lleguen más pasajeros a Cartagena con Coronavirus. Hoy estaba programada la llegada de tres cruceros con más de 6.000 pasajeros y hay entre 18 y 20 personas, que no habían sido declaradas con coronavirus, pero si tienen toda la sintomatología eso no se puede permitir” afirmó.

Según las autoridades locales estas embarcaciones venían de Panamá con turistas ingleses y alemanes.

Las restricciones para estos cruceros fueron decretadas por el presidente Iván Duque debido al más reciente caso de coronavirus que se presentó en Cartagena, donde una mujer de nacionalidad estadounidense dio positivo.