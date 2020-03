Las Tucanes se clasifican al repechaje para el Mundial de Rugby 2021

Colombia logró un histórico triunfo en un deporte que es poco sonero en nuestro país. Las Tucanes derrotaron a Brasil 23-19 y jugarán contra Kenia en el repechaje por el último cupo al Mundial Femenino de Rugby XV.

El primer equipo en convertir un 'Try' fue Brasil a los cinco minutos de juego. Sin embargo Colombia rápidamente anotaría un Try, sin conversión, por intermedio Leidy Soto a los nueve minutos. Luego cuando el reloj marcaba 20 minutos el equipo nacional dio la vuelta al marcador con un Try de Camila Cardona, convertido por Misi Arzuaga.

Previo a la final del primer tiempo Colombia anotaría un penal y otro Try para irse al descanso con el marcador a favor 20-7. El último try del partido sería a los 63 minutos para Brasil por intermedio de Isadora Cerullo y la encargada de convertirlo sería Raquel Kochhann.

Colombia jugará el próximo mes ante Kenia en la ciudad de Nairobi en busca de un cupo para el Mundial que se realizará del 18 de septiembre al 16 de octubre del 2021