Gaviria arremetió contra Petro: dijo que se cree “casi un emperador, rey o ser superior”

Colombia

A escasos días del inicio de la tercera legislatura en el Congreso, el expresidente y hoy director del Partido Liberal, César Gaviria, publicó una extensa carta en la que arremetió contra el presidente Gustavo Petro y le recriminó los escándalos de corrupción que ha enfrentado su gobierno.

“Detrás de una retórica pseudo-democrática, el país ha sido testigo de una serie de actitudes y decisiones autoritarias. Nos enfrentamos a un presidente que se percibe a sí mismo como la cabeza de las tres ramas del Estado, casi como un emperador, rey o ser superior. Extrañamente, cree que toleraremos indefinidamente todos los abusos que está cometiendo. Pero se equivoca. Vamos a aguarle la fiesta a él y a su círculo”, empezó señalando Gaviria.

El expresidente también señaló a Petro de “atacar a la justicia, amenazar con reducir su presupuesto y descalificar a los magistrados. El país no había presenciado ataques tan descarados e indignantes a la independencia judicial, bajo la excusa de que cualquier control al ejercicio del poder o cualquier sentencia que proteja la Constitución es un golpe blando. No lo es. Por el contrario, es el funcionamiento normal de las instituciones que incomodan a quien se siente un rey superior, que se dice ser el jefe del fiscal, que se niega a ejecutar las decisiones de la Procuraduría, que ataca a periodistas que lo critican y a medios que ejercen su función democrática con independencia, que no respeta la autonomía de los órganos de regulación y que abusa de su poder para apabullar o desacreditar a quienes se atreven a disentir”.

El dirigente liberal también reiteró sus críticas a la política de Paz total. Aseguró que detrás de “esa retórica”, el país ha enfrentado una realidad de inseguridad, violencia y expansión de las organizaciones criminales. Por ello planteó una serie de cuestionamientos: “¿Insistirá el gobierno en abandonar a la población civil y paralizar la acción de la fuerza pública? ¿Seguirá, encubiertamente, buscando formas de dar impunidad a las organizaciones criminales? ¿Continuará entregando porciones del territorio nacional, comprometiendo así la soberanía de nuestro país? ¿Se está proponiendo soterradamente destruir en los territorios las condiciones mínimas para que pueda haber elecciones libres en 2026?”.

Gaviria también se refirió a los escándalos de corrupción que se han presentado. “El misterioso extravío de los discos duros de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, plantea serias dudas sobre la transparencia del gobierno. ¿Cómo es posible que pruebas cruciales relacionadas con un escándalo de corrupción simplemente desaparezcan en la Casa de Nariño? ¿Es este un intento deliberado de ocultar la verdad?”.

Dijo también que “los recursos destinados a atender los riesgos se han utilizado para comprar conciencias y votos. Los fondos para proveer agua a los niños de La Guajira se esfumaron en el escándalo de los carrotanques. El país todavía espera explicaciones sobre el origen y destino de tantos fajos de billetes en maletas y maletines encontrados en las casas de altos funcionarios del ejecutivo. También se esperan decisiones sobre la violación de los topes de la campaña del Pacto Histórico que llevaron a la elección del presidente Petro”.

En este punto, el exjefe de Estado acusó al hoy mandatario de “tratar de impedir que se esclarezcan estos escándalos. Por ejemplo, decidió que la Fiscalía no podía conceder un principio de oportunidad sin que se devolviera todo el dinero, algo que él sabe es imposible porque el dinero ya fue robado. Así, tomó control parcial sobre lo que el señor Olmedo podía decir. El principio de oportunidad es una función de la Fiscalía, y esta lo usa con su mejor criterio. Se trata de controlar de qué puede hablar el señor Olmedo. El gobierno cree que nadie del Pacto pueda ser investigado ni acusado o acusado. Todos los parlamentarios supuestamente implicados pertenecen a partidos distintos al Pacto”.

Tras criticar también la crisis en salud, diciendo que ha sido orquestada por el gobierno, el director del liberalismo aseguró que se debe “poner freno a tanta destrucción, a tanto desgobierno y a tanta corrupción”, por lo que empezó a hablar desde ya sobre la campaña para el 2026. Propuso “una unión de todas las fuerzas políticas para defender la Constitución, el Estado Social de Derecho y la democracia, con miras a que en las elecciones parlamentarias de 2026 se escoja un candidato único por consulta popular. Que nadie lo dude: en las elecciones de 2026 vamos a elegir un presidente que recuperará la Colombia que recibiremos del supuesto emperador, quien ha dado un ejemplo desastroso de desgobierno”.

En la comunicación, el expresidente César Gaviria igualmente hizo reparos a la política de relaciones exteriores, a la crisis económica, cuestionó el discurso que entregó Petro al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y le anunció a los militantes liberales que en la convención del partido, prevista para noviembre, propondrá una coalición multipartidista.