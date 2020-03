"Saquen las pruebas": Uribe sobre interceptaciones a Ñeñe Hernández

El expresidente y senador Álvaro Uribe, se refirió a las interceptaciones al Ñeñe Hernández en las que se habla de una supuesta compra de votos para la campaña del presidente Iván Duque, de la cual supuestamente él habría participado.

En redes sociales insistió en la defensa de la campaña del hoy jefe de Estado, pero además fue enfático en señalar que durante su carrera política " jamás ha pasado por mi mente comprar votos".

Además, se refirió a las especulaciones que van en el sentido de que María Claudia Daza, cercana al Centro Democrático, sería la posible interlocutora del fallecido Ñeñe Hernández en la grabación.

"María Claudia Daza me dice: “Es amiga desde la niñez de María Mónica Urbina esposa del Ñeñe, por ende, de éste, que no figuraba como narcotraficante, relación que no incluyó solicitudes de dineros para campañas menos de compra de votos”, dijo Uribe en Twitter.

Luego sacó otro mensaje en la red social, haciendo mención a una llamada.

"Todavía no sacan la llamada de Claudia Daza para compra de votos, mencionan a otra señora, Priscilla, a quien yo le habría dado la orden de comprar votos para el Presidente Duque", dijo en uno de los apartes de un mensaje en Twitter.

Más adelante, en el mismo trino, invito a que, si existe alguna prueba en su contra, sea revelada.

"Saquen las pruebas que tengan en el país o afuera y desde mi elección como concejal en 1974", indicó.

Además,Insistió que no fue amigo del Ñeñe Hernández.