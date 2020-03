"Son disculpas para acabar con la vida": Obispo, sobre causales de aborto

Luego de conocerse que la Corte Constitucional se declaró inhibida para pronunciarse de fondo sobre el aborto, la Conferencia Episcopal Colombiana manifestó su desacuerdo con la postura del alto tribunal.

"Esto para nosotros no significa de ninguna manera un fin, sino continuar en nuestra lucha para la defensa y promoción de la vida. No podemos estar de acuerdo, por lo que levantamos nuestra voz profética, nuestra voz de pastores, en nombre de los que no tienen voz", señaló monseñor Juan Vicente Córdoba, presidente de la Comisión Episcopal de Promoción y Defensa de la Vida.

Además, monseñor, que también es obispo de la localidad de Fontibón, denunció que nunca darán su brazo a torcer con el tema, pues "hay unas sentencias que todavía siguen haciendo daño". Es más, criticó que, "ninguna de las tres situaciones va con aprobación para acabar con la vida; son disculpas que han inventado".

Por otra parte, el obispo pidió a los magistrados de la Corte: "entréguenle este caso al Congreso. Ellos quieren enfrentarlo; si no lo han hecho es porque no es fácil, pero deben hacerlo ellos, no la Corte. Que vuelva a su origen y sea el Congreso, la voz del pueblo, el que convoque un acto legislativo y elija".

Precisamente, criticó que el alto tribunal "está legislando, cuando no puede hacerlo. Su deber es proteger la Carta Magna, no cambiarla. Se atribuyó una cantidad de funciones que no le corresponden. Por favor, no cambien la Constitución y menos en temas tan delicados".