A través de WhatsApp se habría coordinado muerte de Dimar Torres

La Procuraduría formuló pliego de cargos contra los militares que supuestamente estarían implicados en la muerte del exmiembro de las Farc Dilmar Torres, quien fue asesinado en abril del año pasado.

Así formalmente inicia el juicio disciplinario contra el comandante del Batallón Jorge Armando Pérez Amézquita, los soldados David Casilimas Pulido, William Andrés Alarcón Castrillón y Yorman Alexander Buriticá Duarte.

Y también contra el Cabo Segundo Daniel Eduardo Gómez Robledo quien en la etapa penal aceptó su responsabilidad.

La Procuraduría dijo que tiene testimonios de la comunidad, la necropsia del cuerpo de Torres y el preacuerdo celebrado con la Fiscalía en la etapa penal. Y que a partir de esas pruebas intentará determinar la responsabilidad disciplinaria pues los militares.

Se va a tener en cuenta también conversaciones de WhatsApp entre los militares antes de que ocurrieran los hechos, y que, según el Ministerio Público, darían cuenta de que la muerte del exguerrillero habría sido producto de una venganza por la muerte de un soldado.

Además, darían cuenta de la orden que habría dado el comandante Jorge Armando Pérez de “dar de baja” al exguerrillero de las Farc. La afirmación se hace teniendo en cuenta el testimonio del teniente Javier Blanco.

“Por favor no la vayan a cagar más nos toca sacarnos esta, por qué con esa no me quedo. Hay que destruirles cuanta mierda tengan, no necesito reportar nada necesito es vengar la muerte del soldado. A ese hijueputa hay que matarlo”, se lee en una de las conversaciones.

Otro dice: “De nada sirve capturarlo porque eso lo que hacen es llevarlo para la cárcel para engorde”.

Según la Procuraduría, habría sido el cabo Daniel Eduardo Gómez fue el que realizó labores de ubicación y ubicó a Dimar Torres y lo envió a un grupo de WhatsApp. Además, al encontrarse con Torres le habría disparado en 4 ocasiones.