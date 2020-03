Cónsul honorario responde a mención de Fiscalía sobre presunta corrupción

Caracol Radio habló con el cónsul honorario de Colombia para la embajada de Polonia, Luis Fernando Acosta quién fue mencionado por la Fiscalía, en medio de una audiencia que cursa contra el magistrado del tribunal de Barranquilla, Jorge Eliecer Capera.

El cónsul dijo que no se ha reunido y tampoco conoce al magistrado Jorge Eliecer Mola Capera.

“Y jamás lo he visto, y jamás me he reunido con él, por supuesto entonces que jamás le he dado un peso (…) Ya le pediré cuentas al señor Fiscal bajo denuncia penal o lo que tengan que hacer, ya hablé con mis abogados, por el hecho de que por unos decires como dice, según al parecer me están involucrando en algo que no tiene nada que ver conmigo.

En medio de la audiencia contra el magistrado Capera, que es procesado por presunta corrupción, esto dijo el fiscal del caso.

“El pasado 17 de enero a altas horas de la noche el doctor Jorge Eliecer Mola Capera asistió a una reunión en la inmobiliaria arriendos del Norte, que es propiedad del señor Luis Fernando Acosta Osio, en donde al parecer y según información de un entrevistado, le entregaron 58 millones de pesos para presuntamente destinar ese dinero para las acciones que considere del caso para preparar su defensa”.

La audiencia contra el magistrado del tribunal de Barranquilla, Jorge Eliecer Mola Capera continuará el próximo viernes ante el Tribunal Superior de Bogotá.