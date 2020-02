“No se desfiguren” Paola Turbay lanzó crítica a las cirugías faciales

Con una foto que algunos han considerado divertida, Paola Turbay, lanzó una fuerte crítica a las cirugías faciales, en específico a las cirugías de los labios.

La ex señorita Colombia no dudo en compartir un mensaje claro sobre lo que opina de estas cirugías: “Síganse inyectando los labios para que vean cómo van a quedar! Estoy aterrada con fotos que he visto por acá últimamente. Una cosa es hacerse un retoque y otra muy distinta, desfigurarse”, escribió en la publicación.

En la foto se ve a Turbay oprimiendo sus labios en una malla lo que hace que se vean bastante grandes.

“Cada uno tiene su sex appeal... ¡su tumbao! Claro... se vale algo de latonería y pintura, pero por favor no pierden aquello que los hace únicos. Su sello. PD: Tranquilos... no me he hecho nada”, finalizó.

Vea la foto aquí: