El drama de cuatro colombianos que viven encerrados en China

Shirley Andrea García es una de los cuatro colombianos que gracias a una beca universitaria actualmente vive en Chengdu, una ciudad al noroeste de China y a cuatro horas de Wuhan, y que además, también se encuentra en cuarentena por el coronavirus.

Aun que el Gobierno se encuentra desplegando toda una misión para traer a los connacionales, Shirley aseguró que ha sido imposible recibir ayuda de la cancillería colombiana pues han afirmado que la prioridad son los colombianos en Wuhan.

En dialogo con Caracol Radio, Shirley pidió ayuda al Gobierno, pues asegura que los víveres se están acabando y que solo pueden salir a la calle cada tres días. Ella y los otros connacionales temen no regresar al país.

“Nosotros estamos en Chengdu y desde finales de enero que empezaron las restricciones nosotros nos pusimos en contacto con la Cancillería y con la embajada, pero la respuesta que siempre nos dieron fue que esos iban a recoger a los colombianos de Wuhan, nos decían que tomáramos todas las precauciones pero que era nuestra responsabilidad si viajábamos o no” aseguró.

Shirley expresó el miedo que les produce el riesgo de contraer esta enfermedad, que según ella en esta ciudad ha contagiado a más de 150 personas.

La ciudadana explicó cuáles son los controles que está manejando el Gobierno para evitar una propagación del virus dentro de este campus, además entrego detalles sobre el documento que envió al Gobierno.

Shirley y los colombianos en este país le piden al Gobierno apoyo para los ciudadanos que no están en Wuhan, asegura que no tiene los recursos monetarios para comprar un tiquete de avión, y sin este no podrá salir de la universidad.

Hasta recibir una respuesta del gobierno los connacionales seguirán intentando comunicarse con sus familiares, pues la restricción del Internet hace que no tengan acceso a redes sociales e incluso a algunos medios de comunicación.