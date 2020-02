Se apagó su voz, pero la leyenda Kurt Cobain sigue brillando

Un día como hoy 20 de febrero, pero en 1967, nació la leyenda Kurt Cobain. El ídolo de la generación X estaría cumpliendo 53 años.

El vocalista, guitarrista y líder de la la banda Nirvana, fue encontrado muerto el 5 de abril de 1994 a la edad de 27 años en su casa de Seattle, la causa de su muerte fue un disparo en la cabeza, dejando sola a su familia, su esposa Courtney Love y a su hija Frances.

Pero no solo dejó atrás a su núcleo familiar, también soltó a un publico que lo alababa por su gran talento, por el poder de sus letras y las emociones que lograba hacer sentir. Realmente un momento que marcó la historia de la música y la vida de muchos de sus seguidores a nivel mundial.

Se apagó su voz, pero sigue brillando, la leyenda de Kurt aún emociona varias generaciones, sus canciones aún siguen siendo grandes himnos para sus fanáticos.

Para recordarlo les dejamos 5 de las canciones de Nirvana que han hecho vibrar a más de uno y que seguramente seguirán sonando por siempre.

1. Smells Like Teen Spirit

2. The Man Who Sold The World

3. Come As You Are

4. Lithium

5. Heart-Shaped Box