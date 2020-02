"Con modernización DIAN no se necesitarán nuevas reformas tributarias"

Para al director de la DIAN, José Andrés Romero, con la modernización de la entidad no será necesario en el corto plazo la adopción de nuevas reformas tributarias en el país, porque se estima que el recaudo de impuestos podría aumentar en 5 puntos del PIB.

Dijo que, con la modernización de la dirección de impuestos, con la inversión en tecnología, en Big Data y en nuevas plataformas tecnológicas seguramente el Colombia no va a necesitar nuevas reformas tributarias no solamente en este gobierno si no en varios gobiernos.

De acuerdo con el director de la DIAN la meta es aumentar el recaudo en 5 punto del Producto Interno Bruto del País.

Añadió que hace 18 meses el Gobierno Nacional inició el proceso de transformación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para que, en el corto tiempo, sea reconocida como una organización innovadora y referente del Estado. Una Administración Tributaria más cercana, ágil y eficiente, que genere confianza y orgullo en los ciudadanos.