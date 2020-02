Colegio Colombiano de Psicólogos rechazó declaraciones de vicepresidenta

En respuesta a las declaraciones de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien señaló que “tenemos demasiadas psicólogas y sociólogas, carreras que no les sirven para tener mejores ingresos a las mujeres", el Colegio Colombiano de Psicólogos (Colpsic) rechazó "enfáticamente" las precisiones de Ramírez.



"La Psicología es una profesión que no se puede descalificar a partir del número de graduados. El único responsable del gran número de psicólogos profesionales existentes actualmente en Colombia es el Gobierno Nacional, que durante décadas aprobó los registros calificados para los programas de Psicología; ahora es el mismo Gobierno el que plantea reducir el número", plantearon en un comunicado.



Además, denunciaron que "lo que pretende el Gobierno con esta declaración es seguir justificando los pésimos salarios y precarias condiciones laborales y de contratación que sufren actualmente, no solo los psicólogos y sociólogos, sino todos los profesionales del país".

Por ello, invitaron a la vicepresidenta Ramírez a dialogar en torno a cuáles son las medidas que se deben tomar para mejorar la empleabilidad y dignificar la profesión