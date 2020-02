Reclamo airado de Musa Besaile en juicio contra Francisco Ricaurte

El exsenador Musa Besaile dijo que el exmagistrado Francisco Ricaurte sí le ofreció ayuda para tener privilegios en un proceso que había en su contra.

Por esa declaración la defensa el exmagistrado Ricaurte le pidió al juez del caso restar credibilidad al exsenador, hoy testigo de la Fiscalía bajo el argumento de que se contradice y no está diciendo la verdad.

Defensa: ¿tiene usted alguna investigación por falso testimonio?

Musa: No la tengo, y no le tengo miedo a la investigación o a las denuncias que me quieran colocar, oíste?

Defensa: Tranquilo, no es nada personal

Musa: Ya estoy cansado de las actuaciones que me hicieron, y no me vas a intimidar, ya sé lo que es la cárcel y estoy detenido.

Señala la defensa que Musa Besaile ha entregado 5 declaraciones a diferentes instancias Judiciales y en ninguna menciona a Ricaurte como destinatario de dineros del Cartel de la Toga.