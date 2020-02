¿Muy aburridos? Los Óscar 2020 registraron la audiencia más baja

Por segunda vez en tres años los premios anuales de la Academia han alcanzado el rating más bajo de la historia.

Según una cifra preliminar, en la categoría a Mejor película solo 23.6 millones de personas vieron la premiación de Bong Joon Ho con su película 'Parásitos'. Una caída del 20 % en comparación al año pasado cuando el programa alcanzó 29.6 millones de espectadores con 'Green Book' producción que se llevó los mejores premios.

De igual modo, en transmisiones del Óscar en los años anteriores, por ejemplo en la ceremonia del año 2000, más de 46 millones de personas vieron a 'American Beauty' llevarse los máximos galardones. Mientras que en el año 2018, 26 millones de espectadores sintonizaron para ver a 'Shape of Water' ganadora a mejor película.

El público cada vez muestra menos interés en los premios de la Academia y los métodos de transmisión del sigo XXI influyen gradualmente.

Los programas de premiación se han visto particularmente afectados. En el caso de los Emmy cayeron un 33 % alcanzando el mínimo histórico. Asimismo, pasó con los Globo de Oro y los Grammy que obtuvieron su segundo rating más bajo en la historia.

Sin embargo, los ejecutivos de la ABC hablaron públicamente de un trabajo grande sobre el show, “Esperamos tener un conjunto muy comercial de nominados y muchos elementos increíbles que se unirán y que nos hace pensar que tendremos un espectáculo muy entretenido nuevamente” dijo Karey Burke presidenta de ABC entertainment.

Mientras que las producciones nominadas a mejor película como, 1917, Joker, Once Upon a Time in Hollywood, Ford vs Ferrari y mujercitas han recaudado más de 100 millones de dólares en la venta de entradas en Norteamérica y solo Joker recaudó 1 billón de dólares en todo el mundo, el interés en la ceremonia no fue trascendental en las semanas previas a la ceremonia.

La realización de los premios Óscar este año se hizo dos semanas antes que la del año pasado, para evitar el cansancio y la monotonía durante la temporada de premiación.