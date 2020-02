Sabor latino en el Super Bowl, J Balvin hará dueto con Jlo

El espectáculo del Super Bowl LIV, que se realizará este domingo, estará lleno de ritmo latino. Así lo confirmó Billboard.

El medio sorprendió a todos los espectadores y fanáticos del Super Bowl, tras anunciar la presentación del cantante colombiano J Balvin para el medio tiempo.

El artista compartirá escenario con la estadounidense Jennifer López. Aunque aún no está confirmado el listado de canciones, Balvin interpretará ‘Qué Calor’, ‘Mi Gente’ y ‘Love don’t cost a thing’ junto a la artista.

Asimismo, el cantante Bad Bunny, será otra de las sorpresas que hará parte del show del Super Bowl. El puertorriqueño, acompañará a Shakira con ‘I like it like that’ y ‘Chantaje’.