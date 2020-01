¡Cuídelo! Su gato limpia y lo protege de las malas energías

Los gatos son animales con un comportamiento único y con 'poderes' particulares. Tanto así, que existen muchos mitos que rodean a la especie.

Una de ellas, sugiere que los gatos son sanadores y también son capaces de limpiar las energías negativas, pero ¿qué tan cierto es esto?

La forma en la que se relacionan los gatos con otras especies, y a la hora de responder a los estímulos de su entorno es diferente, pues, se cree que estos pequeños felinos poseen habilidades con las que pueden identificar si hay una fuerza extraña a su alrededor.

Si alguna vez ha notado a su mascota inquieto, nervioso, o si se queda viendo algún punto fijo de su hogar, es posible que su gato esté sintiendo una energía negativa, e intente absorberla, ya que estos animales son poseedores de un sentido de la percepción único.

Las energías negativas pueden generar cambios a nivel espiritual, emocional, físico o mental, y estos interfieren en el día a día y mantienen a las personas anímicamente bajas.

Los gatos, son capaces de identificar las intenciones de las personas y podrían avisarle si alguien le conviene o no.

A pesar de que estos animales tienden a ser independientes y despegados de sus dueños, ya que, en ocasiones no responden a todas las ordenes, no significa que su mascota no genere un vínculo fuerte con usted. Al contrario, su gato todo el tiempo protege su hogar de energías negativas, convirtiéndose en un guardián excepcional.