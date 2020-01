La promesa colombiana que fue presentada por el Movistar Team

🇨🇴 ¡Desde Tuta, a comerse el mundo! Os presentamos a @AlbaJuan97, joven talento colombiano de 22 años -podio del Giro sub23- al que disfrutaremos con #MovistarTeam2020. ¡Suerte, amigo! #RodamosJuntos



🎥 Meet one of our young climbing prospects for this season: Juan Diego Alba! pic.twitter.com/UC2AUJKm7y