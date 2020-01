Pitbull habría sido violentamente asesinado por dueño y policías en Bogotá

CON LA INTENCIÓN DE MARTARLO NO DE PONERLE EL "BOZAL" pero para eso existe "PROTECCIÓN ANIMAL" mordió a un perrito que deambulaba por esas calles, esto sucedió en el OLARTE no tenían que hacerle esto a un ser indefenso... eso depende de el dueño como lo Eduque no de los an👇👇 pic.twitter.com/ICqlWUDBGV