César Luis Menotti: el aviso que había hecho sobre la carrera de James Rodríguez

César Luis Menotti y James Rodríguez / (Photo by Ricardo Ceppi/Getty Images)

El mundo del fútbol perdió a uno de sus más grandes genios. Este domingo 5 de mayo, la Asociacón del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la noticia del fallecimiento de César Luis Menotti, quien fuese campeón del mundo en 1978. El recordado exentrenador se desempeñaba como director de las diferentes selecciones nacionales albicelestes.

A la edad de 85 años murió el ‘Flaco, como se lo apodaba, luego de varias complicaciones de salud durante los últimos meses. “#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino lamenta informar con enorme tristeza el fallecimiento de César Luis Menotti, actual Director de Selecciones Nacionales y ex técnico Campeón del Mundo de Argentina ¡Hasta siempre, Flaco querido!”, publicó la AFA en un comunicado divulgado por redes sociales.

Menotti es recordado no solo por ser el precursor del primer título mundial de la Albiceleste, sino también por su amplio conocimiento en la dirección y gestión. Logró impulsar una escuela y estilo futbolístico que hasta el día de hoy perdura, la cual curiosamente contrasta con la de otro prócer del balompié sudamericano: Carlos Salvador Bilardo.

Justamente en el año 2020, el rosarino habló en El Alargue de Caracol Radio sobre distintos temas relacionados al fútbol colombiano. Desde la histórica relación del país con Argentina hasta el presente de figuras como James Rodríguez, quien en ese momento estaba por ponerle punto final a su camino por el Real Madrid.

Del ‘Dorado’ a la actualidad

La charla comenzó con el recuerdo de una de las épocas más importantes en la historia del FPC: El Dorado. Menotti sentenció que en aquel entonces “no había jugadores colombianos en la Argentina”, debido a que eran los mismos argentinos quienes arribaban al país. “Colombia recibía miles y miles de futbolistas de la época de Pedernera, Di Stéfano. Fue un lugar en donde Argentina mandó los mejores jugadores, al ser una época muy difícil de explicar con huelgas”, sentenció.

En dicho crecimiento exponencial del talento nacional, aparecieron dos entrenadores que le dieron un salto de calidad al talento que se empezaba a ver con el pasar de los años: Francisco Maturana y José Néstor Pékerman.

Sobre ‘Pacho’ mencionó: “Yo conocí a Maturana cuando dirigía el Atlético de Madrid. Él era un joven entrenador, que vino a ver los entrenamientos del Atlético. Después hemos tenido una relación histórica. No nos vemos muchas veces, pero sí he tenido jugadores colombianos”.

De Pékerman sentenció: “Yo lo conozco de cuando empezó a entrenar divisiones inferiores y selecciones. Está preparado para lo que está haciendo y lo que hizo. Ha vivido con 20 años de experiencia en la historia del fútbol, así que tiene todos los merecimientos necesarios como para estar en los lugares que ocupó”.

Los dos ‘10′ de la Selección

Finalmente, César Luis Menotti aprovechó para referirse sobre los grandes ‘10′ recientes que ha tenido la Selección Colombia: Carlos Valderrama y James Rodríguez. De ambos opinaba que eran unos genios de la pelota y así lo dejó evidenciado con sus declaraciones.

Sobre el ‘Pibe’ recordó una anécdota junto a Romario, leyenda brasileña del FC Barcelona: “Dirigí una vez un equipo en el que jugaron juntos Valderrama con Romario. Estábamos comiendo después y Romario dijo que si él había sido un gran goleador jugando en el Barcelona, no imaginaba los goles que hubiese hecho jugando con Valderrama. Era esa selección que yo dirigí que era resto de América con resto de Europa”.

La falta de continuidad de James

Sobre James, reconoció que se trataba de “un excelente futbolista”, lo cual había demostrado no solo en el Mundial del 2014, sino en los equipos que jugó. En su opinión, la poca continuidad que se empezaba a ver por esos años obedecía a que “los jugadores, por más talentosos que sean, necesitan de una idea colectiva”.

Desde aquel entonces, Menotti vio que al volante cucuteño no le bastaba con ser un muy buen jugador, sino que debía complementar eso con el compromiso hacia el club y de manera inversa igual. Es decir, de nada servía el talento si no se ponía en función del grupo; a su vez, tampoco servía si el mismo grupo no ayudaba a potenciarlo.

“Usted puede tocar muy bien el violín, pero si usted no ensaya ni tiene quién lo acompañe, se hace difícil. Siempre uno tiene que priorizar el equipo por sobre las individualidades. Él es un excelente futbolista, no hace falta que yo lo diga. Ahora, también el fútbol necesita de equipos”, expuso.

Incluso se animó a comparar la situación con la de Lionel Messi en el FC Barcelona: “Parece que habláramos de un futbolista que está creciendo, él está en un lugar que se ganó. Ahora, para poder sostenerse también hay que tener lo que tuvo Messi, por ejemplo. Él estuvo un equipo en donde empezó desde que tenía 16 años y jugó con los mejores y siempre fue un equipo sólido. Tuvo no sé cuántos años a Guardiola de entrenador, que lo respaldó y que armó grandes equipos. A veces para el futbolista, hay un momento en el que necesita más del equipo que de él mismo”.

James, trotamundos

Curiosamente, la “premonición” del ‘Flaco’ terminó ceñida a la realidad. James Rodríguez ese mismo año pasó al Everton, en donde la rompió gracias a la confianza de Carlo Ancelotti. Infortunadamente el italiano se fue y lo reemplazó Rafa Benítez, con quin nunca hubo confianza y el colombiano terminó yéndose.

De allí pasó al Al-Rayyan de Qatar en 2021, al año siguiente pasó al Olympiakos (2022) y en 2023 terminó pasando al Sao Paulo, en donde actúa hoy en día.