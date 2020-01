'Robots vivos', la nueva estrategia para limpiar los mares

Un estudio realizado por científicos de las universidades de Vermont y de Tufts de Estados Unidos, y publicado por la revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences por sus siglas en inglés), aseguran haber creado “nuevas criaturas” a través de operaciones con un supercompurador. Según ellos, es la primera vez que se crean máquinas biológicas desde cero.

Con el nombre de “Xenobots”, estas máquinas tienen el objetivo de limpiar residuos tóxicos, recoger microplásticos e incluso suministrar medicamentos.

En un comunicado, Joshua Bongard, uno de sus responsables y experto en robótica y computación de la Universidad de Vermont, resumió que son "máquinas vivas novedosas". Apuntó además que "no son ni robots tradicionales ni una especie animal ya conocida, sino una nueva clase de artefacto, un organismo vivo y programable".

Finalmente, los investigadores usaron un algoritmo evolutivo, basado en los supuestos de la evolución biológica, esto les permitiría crear a partir de allí, más diseños de estos pequeños robots.