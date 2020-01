Virtualización, automatización e interconexión: CES 2020 abrió sus puertas

La cita de las principales marcas tecnológicas del mundo para mostrar lo que será tendencia en el nuevo año se da cada enero en la ciudad del pecado. Pero no solo ellos, también miles de pequeños inventores, científicos, startups, creadores, gente ingeniosa que busca captar prensa y nuevos consumidores, creyentes en productos que podrían resultar raros o poco necesarios.

El CES 2020 tiene un foco especial en el Internet de las Cosas y todos los dispositivos que uno pueda imaginar conectados a redes de 5G: hogares y ciudades inteligentes, movilidad, automatización, conducción autónoma, y todo cuanto se necesita para que esto sea funcional, inteligencia artificial, machine learning, congnición, data, realidad virtual, comunicaciones, robótica, etc.

Quizá todos estos conceptos tecnológicos usted los lleva escuchando años y no le parezca una novedad, pero la verdad es que al hablar de 5G no basta con el desarrollo de redes de comunicaciones que puedan ir a velocidades nunca antes vistas (desde 20 y hasta 100 veces más que las actuales más potentes), se trata de dispositivos, de aparatos, que puedan ser funcionales y que haga sentido que corran bajo un Internet tan rápido.

Las ciudades inteligentes y la conducción autónoma necesitan que la Internet tenga en lo posible cero latencia (menos de 0.1 segundo), o mejor, cero interrupciones, cero demora entre el envío y recepción de instrucciones entre un vehículo y los sistemas de movilidad que le entregan los datos de personas caminando, otros vehículos, señales de emergencia, semáforos, etc.

El hogar interconectado requiere de electrodomésticos altamente desarrollados: televisores, neveras, hornos, lavadoras, sonido, etc., que puedan controlarse, programarse desde el teléfono móvil, y que al tiempo ayuden a las familias a tener más tiempo para las cosas humanas (dialogar, compartir, formar), y que las máquinas se encarguen del resto.

La cifra de los dispositivos que están conectados a Internet es muy relevante, pero nadie ha logrado ponerse de acuerdo. Solo sabemos que en 2008, se aceraba a los 9.000 millones y para cerrar 2020, se dice que podría llegar a los 45.000 millones. Todos estos aparatos necesitan infraestructuras robustas para que funcionen sin riesgo para la vida de las personas y, sobre todo, con seguridad de la información.

Como siempre los televisores son protagonistas, también para nosotros los consumidores que siempre estamos pensando en mejorar este miembro del hogar (no familia), Samsung, por ejemplo, presentó ya tres líneas de estos dispositivos: The Frame, The Serif y The Sero, que no es más que tamaños más grandes, mejor calidad de imagen (8K), y televisores que dejan de ser una caja y se convierten en paneles led que se pueden armar como lego, que se fusionan con otros elementos de la casa y logran pasar desapercibidos.

En el CES también veremos cómo las compañías de tecnología están obsesionadas con darle a los consumidores tranquilidad sobre los datos personales y sensibles que están en la red, que necesitan estar ahí para que los dispositivos de las personas funcionen: encripción, manejo y almacenamiento de grandes volúmenes de datos, derecho al olvido, conexiones seguras, manejo de contraseñas, entre muchos otros.

Para los menos trascendentales, este año el CES tiene un capítulo importante reservado para la tecnología aplicada a juguetes sexuales, una industria que espera mover este año un mercado cercano a los 50.000 millones de dólares, según la asociación que congrega en EE.UU. a estos fabricantes.

La Consumer Electronic Show, CES, cumple 50 años reuniendo creadores con consumidores y lo hará tratando de romper sus propios récords. El año anterior la feria cerró con una participación de más de 170.000 personas, 4.500 expositores, y unos 2.500 periodistas. Las Vegas Convention Center, lugar donde todo este mundo de inventos y tecnología sucede, tiene un área de aproximada de 300.000 metros cuadrados y puede recibir unas 200.000 personas por día.