Pacientes de Saludvida dicen que la entidad no les notificó los traslados

Dos días después de que se hiciera efectivo el traslado de los 1'100.000 usuarios de Saludvida a 18 EPS del país, muchos de los ciudadanos no conocían de la orden impartida este 31 de diciembre por el ministerio de Salud y afirmaron que Saludvida no les notificó por ningún medio la decisión.

“Esta mañana que yo llegué a trabajar, no me llegó ningún correo ni nada, digamos la semana pasada yo fui a inscribir un trabajador y me recibieron normalmente”, aseguró una usuaria.

Así mismo señalan que les preocupan los trámites que estaban pendientes por realizar en estos días en la EPS.

“Yo quiero saber de qué manera voy allá a la otra EPS a que me den o me renueven mi autorización, porque aquí no me dicen y mi examen es peligroso, porque yo estoy sufriendo de cáncer, entonces espero que los trámites se hagan rápido”, mencionó uno de los pacientes que se encontraba en la entidad.

Según explicaron algunos funcionarios de la sede de Saludvida en Bogotá, la información se les está brindando a los usuarios solo en los puntos de atención. Sin embargo, se les recuerda a los afiliados que a través de la página del Ministerio podrán conocer el nombre de la EPS a la que fueron asignados solo con el número de cédula.