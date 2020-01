Petróleo se dispara y mercados en vilo tras la muerte de general iraní

Los precios del petróleo se dispararon este viernes después de la muerte de un general iraní en Irak por un ataque estadounidense, ante el temor a un conflicto en Oriente Medio.

Un bombardeo de Estados Unidos mató el viernes al poderoso general iraní Qasem Soleimani y a un dirigente proiraní en el aeropuerto internacional de Bagdad.

El Pentágono confirmó que el presidente Donald Trump había dado la orden de "matar" a Soleimani, después del ataque de manifestantes proiraníes a la embajada estadounidense en Bagdad, el martes.

El precio del WTI, referencia en el mercado estadounidense, subía 2,22% tras haber superado durante la jornada el 4%, mientras que el barril de crudo Brent ganaba un 2,78% en Londres.

"Temen que Irán tome represalias por el asesinato de Soleimani", dijo a la AFP Thina Margrethe Saltvedt, una analista de Nordea Markets, y explicó que Teherán podría atacar "instalaciones petroleras o infraestructuras de transporte".

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, pidió una "severa venganza" por la muerte de Soleimani.

La bolsa de París ganó 0,04%, Londres un 0,24%, mientras que Fráncfort perdió 1,25% y Milán un 0,56%.

Según Cailin Birch, una economista de The Economist Intelligence Unit, los mercados temen sobre todo "un conflicto más amplio".

"La importancia deriva menos de la pérdida potencial de los suministros de petróleo iraní (...) que del riesgo de que se pueda desencadenar un conflicto más amplio que arrastre a Irak, Arabia Saudita y a otros", dijo a la AFP.

"También existe un riesgo significativo de que Irán lance un ataque selectivo contra barcos estadounidenses en la región, lo que podría interrumpir los flujos de petróleo en el mar y hacer que los precios sigan aumentando", añadió.

Los precios del petróleo se dispararon en septiembre tras los ataques contra dos instalaciones petroleras de Arabia Saudita que redujeron brevemente a la mitad su producción de crudo.

En Wall Street, el Dow Jones empezó la jornada perdiendo 300 puntos. A media jornada perdía 0,64%.

Trump acusó a Irán de ese ataque y de otros contra algunos petroleros que circulaban por el Golfo.

"El mercado recuerda muy bien el inesperado ataque con aviones no tripulados contra Saudi Aramco (la petrolera saudita) el pasado otoño", señaló Saltvedt.

Sin embargo, Birch descarta la idea de un conflicto generalizado.

"No esperamos un aumento de precios en un solo día, en términos porcentuales, como el 10% de septiembre de 2019, cuando se atacaron la infraestructuras petrolera sauditas", apunta.

Pese a todo, la muerte de Soleimani supone un paso más en la escalada en las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

"Aunque todavía creemos que es improbable una guerra abierta entre EEUU e Irán, esta muerte elimina la posibilidad de negociaciones entre ambos durante todo 2020", según Birch.

Tras el ataque en Irak, los inversores apostaron por valores seguros, con subidas del yen frente al dólar y del oro, que alcanzó casi un récord en cuatro meses, hasta más de 1.550 dólares la onza.

EE.UU. considera enviar tropas adicionales al Medio Oriente

Los medios afirman que alrededor de 3.000 soldados serían enviados en los próximos días.

Después del ataque ocurrido en Bagdad que aumentó las tensiones en el Medio Oriente, debido a la muerte del general Qasem Soleimani, medios estadounidenses como CNN y NBC afirman que desde el Departamento de Defensa de Estados Unidos están considerando enviar al menos 3.000 soldados adicionales a esa región.

Las autoridades están en alerta y los países cercanos dicen que temen por posibles represalias de Irán. Es por eso que la embajada de Estados Unidos en el Líbano pidió a sus ciudadanos protegerse y si es posible abandonar el país como ya pidieron en Irak.

Por su parte los republicanos, como el senador Marco Rubio, aseguran que el general Qasem Soleimani pasó los últimos días viajando por el Medio Oriente coordinando ataques inminentes por parte de Irán y sus aliados contra las tropas estadounidenses.

Rubio criticó además que los precandidatos demócratas no habían hecho nada al respecto y no se habían pronunciado sobre Irán, por eso considera que esa es una razón para no votar por ellos.