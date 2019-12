Cepellini: "Salí de Nacional para ir a un mejor club y salir campeón"

Pablo Cepellini salió de Atlético Nacional rumbo a México para unirse al Cruz Azul, uno de los equipos más populares de la liga mexicana y así mismo uno de los más laureados, en su llegada a México, el volante uruguayo dio declaraciones a la prensa local y expreso su deseo de romper la sequía de títulos con el equipo mexicano.

"Venir a México es otra exigencia, es de más nivel acá porque cualquiera le puede ganar a cualquiera. Creo que estoy preparado para este reto en mi carrera" expresó el uruguayo.

"Salí de Nacional para ir a un mejor club y salir campeón... Estaba cómodo en Atlético Nacional, la relación con Juan Carlos Osorio fue buena, a él le gusta hacer rotaciones y no tuve tantos minutos, pero no fue el motivo de salir; Atlético Nacional es un grande de Colombia, pero el reto de romper los 22 años sin títulos en Cruz Azul me gustó mucho" añadió.